Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: ключевую роль в урегулировании гренландского вопроса сыграл Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на этой неделе укрепил свою репутацию «заклинателя Трампа». После встречи с ним в Давосе президент США отказался от планов аннексии Гренландии силой и своих тарифных угроз в адрес Европы, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Трамп сказал, что вместе с Рютте они согласовали «рамки будущей сделки» по всему Арктическому региону — «замечательной для США и всех стран НАТО».

Это стало дипломатической победой Рютте, который с прошлой субботы «очень интенсивно» общался с Трампом и отвернул «ослабевающий трансатлантический альянс от пропасти».

Рютте, 14 лет занимавший пост премьер-министра Нидерландов, давно известен в европейских кругах как «заклинатель Трампа». Взаимопонимание между политиками сложилось еще во время первого президентского срока Трампа, указывает Reuters. Стратегия нынешнего генсека НАТО в отношении главы Белого дома основана на расточении похвалы и лести, тогда как другие европейские лидеры все чаще критикуют американского лидера.

«Рютте хладнокровен, спокоен и собран. Он умеет общаться с Трампом, и мы должны быть благодарны за то, что именно он сейчас является генсеком НАТО», — признался президент Финляндии Александр Стубб.

Многие дипломаты отмечают, что Рютте смог сплотить европейские страны — члены НАТО — и поддерживать с Трампом «нестабильные трансатлантические отношения» в первый год его второго президентства.

Рютте не идеален… Но он очень хорош в том, чтобы сплотить этот альянс в трудные времена. Трамп уже был готов к уступкам (по Гренландии), и Рютте стал идеальным собеседником.

европейский дипломат

Reuters отмечает, что личное вмешательство Рютте в гренландский вопрос стало решающим: он сыграл ключевую роль в умиротворении американского лидера. «Он из тех, кто находит компромисс. Он действительно пытается понять не только то, что нужно Трампу с точки зрения политики, но и то, что нужно Трампу психологически», — полагает Саймон Отьес, доцент кафедры голландской политики Лейденского университета.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше