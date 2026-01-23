Reuters: ключевую роль в урегулировании гренландского вопроса сыграл Рютте

Reuters отмечает, что личное вмешательство Рютте в гренландский вопрос стало решающим: он сыграл ключевую роль в умиротворении американского лидера. «Он из тех, кто находит компромисс. Он действительно пытается понять не только то, что нужно Трампу с точки зрения политики, но и то, что нужно Трампу психологически», — полагает Саймон Отьес, доцент кафедры голландской политики Лейденского университета.