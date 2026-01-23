Reuters: ключевую роль в урегулировании гренландского вопроса сыграл Рютте

Рютте, 14 лет занимавший пост премьер-министра Нидерландов, давно известен в европейских кругах как «заклинатель Трампа». Взаимопонимание между политиками сложилось еще во время первого президентского срока Трампа, указывает Reuters. Стратегия нынешнего генсека НАТО в отношении главы Белого дома основана на расточении похвалы и лести, тогда как другие европейские лидеры все чаще критикуют американского лидера.
«Рютте хладнокровен, спокоен и собран. Он умеет общаться с Трампом, и мы должны быть благодарны за то, что именно он сейчас является генсеком НАТО», — признался президент Финляндии Александр Стубб.
Многие дипломаты отмечают, что Рютте смог сплотить европейские страны — члены НАТО — и поддерживать с Трампом «нестабильные трансатлантические отношения» в первый год его второго президентства.
Рютте не идеален… Но он очень хорош в том, чтобы сплотить этот альянс в трудные времена. Трамп уже был готов к уступкам (по Гренландии), и Рютте стал идеальным собеседником.
Reuters отмечает, что личное вмешательство Рютте в гренландский вопрос стало решающим: он сыграл ключевую роль в умиротворении американского лидера. «Он из тех, кто находит компромисс. Он действительно пытается понять не только то, что нужно Трампу с точки зрения политики, но и то, что нужно Трампу психологически», — полагает Саймон Отьес, доцент кафедры голландской политики Лейденского университета.