Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияет на встречу в ОАЭ

Белый дом приготовил «пряник», чтобы заставить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах в Абу-Даби 23 января. Вашингтон принял решение поощрить Зеленского, несмотря на неприязнь американского лидера к украинскому коллеге. Такое предположение в беседе с NEWS.ru сделал политолог и политтехнолог Михаил Павлив.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт выразил уверенность в том, что США предоставят Украине какие-то выгоды, чтобы Киев принял условия перемирия. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что щедрость предложения от Вашингтона будет ограничена из-за личной антипатии Дональда Трампа к Зеленскому и уверенностью американского лидера в том, что президента на Украине необходимо сменить.

«Сильно сомневаюсь, что на предстоящих переговорах будут озвучены какие-то цифры, которые США должны будут выдать Киеву. Но я все же испытываю определенный, скромный оптимизм по поводу перспектив сегодняшних переговоров», — считает Полив.

Накануне переговоров в ОАЭ 23 января с участием российской, американской и украинской делегаций Дональд Трамп не исключил, что Киев лишится еще больше территорий, если продолжит упорствовать и откажется уступать часть земель для урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше