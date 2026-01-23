Политолог: как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияет на встречу в ОАЭ

Эксперт выразил уверенность в том, что США предоставят Украине какие-то выгоды, чтобы Киев принял условия перемирия. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что щедрость предложения от Вашингтона будет ограничена из-за личной антипатии Дональда Трампа к Зеленскому и уверенностью американского лидера в том, что президента на Украине необходимо сменить.