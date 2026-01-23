Politico: Трамп подорвал личное доверие к нему европейских лидеров

В статье говорится, что европейских политиков потрясло то, что Трамп решился обнародовать личные текстовые сообщения президента Франции Эммануэля Макрона и генсекретаря НАТО Марка Рютте. Из скриншотов с телефона Трампа все узнали, что Макрон предложил провести встречу G7 в Париже и пригласить на нее Россию в качестве наблюдателя, а Рютте расхваливал «невероятные» достижения Трампа и заверял, что не может дождаться с ним встречи.