Politico: Трамп подорвал личное доверие к нему европейских лидеров

В статье говорится, что европейских политиков потрясло то, что Трамп решился обнародовать личные текстовые сообщения президента Франции Эммануэля Макрона и генсекретаря НАТО Марка Рютте. Из скриншотов с телефона Трампа все узнали, что Макрон предложил провести встречу G7 в Париже и пригласить на нее Россию в качестве наблюдателя, а Рютте расхваливал «невероятные» достижения Трампа и заверял, что не может дождаться с ним встречи.
Высокопоставленный европейский дипломат заявил Politico, что утечка частных сообщений «неприемлема».
Так нельзя поступать. Телефон — это важнейшее средство коммуникации: быстрое и прямое. После этого никто не сможет (Трампу) доверять. Теперь все будет проходить через многочисленные слои бюрократии.
По его словам, оперативное общение посредством текстовых сообщений позволяет министрам и чиновникам всех уровней координировать и согласовывать решения до публичных заявлений. «Но если нет доверия, работать вместе больше невозможно», — добавил он.