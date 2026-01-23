Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трамп подорвал личное доверие к нему европейских лидеров

Президент США Дональд Трамп своими действиям в отношении Гренландии не только расшатал основы трансатлантического альянса, но и подорвал личное доверие к нему европейских лидеров, сообщает европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что европейских политиков потрясло то, что Трамп решился обнародовать личные текстовые сообщения президента Франции Эммануэля Макрона и генсекретаря НАТО Марка Рютте. Из скриншотов с телефона Трампа все узнали, что Макрон предложил провести встречу G7 в Париже и пригласить на нее Россию в качестве наблюдателя, а Рютте расхваливал «невероятные» достижения Трампа и заверял, что не может дождаться с ним встречи.

Высокопоставленный европейский дипломат заявил Politico, что утечка частных сообщений «неприемлема».

Так нельзя поступать. Телефон — это важнейшее средство коммуникации: быстрое и прямое. После этого никто не сможет (Трампу) доверять. Теперь все будет проходить через многочисленные слои бюрократии.

высокопоставленный европейский дипломат

По его словам, оперативное общение посредством текстовых сообщений позволяет министрам и чиновникам всех уровней координировать и согласовывать решения до публичных заявлений. «Но если нет доверия, работать вместе больше невозможно», — добавил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше