Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО

ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил президенту США Дональду Трампу на высказанные им сомнения в надежности союзников по НАТО, напомнив, что в союзнических миссиях в Афганистане и Ираке массово гибли польские солдаты.

Источник: AP 2024

В недавнем интервью Fox News Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, «будут ли они рядом, если мы когда-нибудь будем в них нуждаться».

«Они нам никогда не были нужны. Мы никогда их ни о чем не просили. Знаете, они говорят, что отправили войска в Афганистан или и туда, и туда, и туда, и это правда. Но они оставались немного позади, подальше от линии фронта», — сказал американский лидер.

«Польша всегда была, есть и будет ответственным и надежным союзником, всегда готовым прийти на помощь в случае угрозы безопасности. Польская армия, плечом к плечу со своими союзниками, участвовала, среди прочего, в миссиях в Афганистане и Ираке. Сегодня она присутствует в миссиях и операциях под руководством НАТО. Трагические моменты гибели наших солдат показали, что мы готовы заплатить высшую цену за защиту международной безопасности и безопасности Польши. Эта жертва никогда не будет забыта и не может быть преуменьшена. Польша — надежный и проверенный союзник, и ничто этого не изменит», — написал министр в социальной сети Х.

