Трамп назвал поездку в Давос замечательной

«Какая замечательная поездка в Давос. Так много всего достигнуто, включая основу для соглашения с НАТО по Гренландии, а также “Совет мира”», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп вернулся в Вашингтон из швейцарского Давоса, где проходил Всемирный экономический форум. на полях форума он провел ряд встреч, в том числе с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским, а также председательствовал в церемонии подписания устава «Совета мира».
