Трамп назвал поездку в Давос замечательной

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что за время его поездки в Швейцарию было достигнуто многое, в том числе основа для соглашения по Гренландии и запуск «Совета мира» по урегулированию в секторе Газа.