Трамп назвал поездку в Давос замечательной

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что за время его поездки в Швейцарию было достигнуто многое, в том числе основа для соглашения по Гренландии и запуск «Совета мира» по урегулированию в секторе Газа.

Источник: Reuters

«Какая замечательная поездка в Давос. Так много всего достигнуто, включая основу для соглашения с НАТО по Гренландии, а также “Совет мира”», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп вернулся в Вашингтон из швейцарского Давоса, где проходил Всемирный экономический форум. на полях форума он провел ряд встреч, в том числе с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским, а также председательствовал в церемонии подписания устава «Совета мира».

