Посол США в Израиле назвал виновного в появлении конкурента ООН

Представитель МИД США во время общения с журналистами подчеркнул, что Совет мира, созданный американским президентом Дональдом Трампом для восстановления сектора Газа, не является аналогом или заменой ООН. Он уточнил, что новая структура будет способствовать окончательному установлению мира в палестинском анклаве.
Напомним, 22 января в Давосе на площадке Всемирного экономического форума состоялось торжественное подписание устава Совета мира Дональда Трампа. В состав органа вошли представители 20 стран.
