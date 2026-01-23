Ричмонд
Посол США в Израиле назвал виновного в появлении конкурента ООН

Дипломатический представитель США в Израиле Майк Хакаби заявил, что если в мире появился орган, конкурирующий с ООН, то причиной этого является неэффективность деятельности самой международной организации, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если ООН что-либо угрожает или с ней соперничают, то это из-за ее некомпетентности», — цитирует посла «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабийя».

Представитель МИД США во время общения с журналистами подчеркнул, что Совет мира, созданный американским президентом Дональдом Трампом для восстановления сектора Газа, не является аналогом или заменой ООН. Он уточнил, что новая структура будет способствовать окончательному установлению мира в палестинском анклаве.

Посол добавил, что Совет мира будет решать вопросы разоружения ХАМАС и способствовать переходу ко второму этапу мирного плана США. Хакаби отметил, что Трамп не отказывается от сотрудничества с ООН, но считает, что организацию необходимо реформировать.

Напомним, 22 января в Давосе на площадке Всемирного экономического форума состоялось торжественное подписание устава Совета мира Дональда Трампа. В состав органа вошли представители 20 стран.

