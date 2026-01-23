Посол США в Израиле назвал виновного в появлении конкурента ООН

Представитель МИД США во время общения с журналистами подчеркнул, что Совет мира, созданный американским президентом Дональдом Трампом для восстановления сектора Газа, не является аналогом или заменой ООН. Он уточнил, что новая структура будет способствовать окончательному установлению мира в палестинском анклаве.