СБУ заочно предъявила новое обвинение Сальдо

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно предъявила новое обвинение губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«СБУ и Нацполиция предъявили новые обвинения… Сальдо», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

По информации ведомства, губернатор в августе 2023 года якобы участвовал в создании добровольческого батальона ВС РФ. В связи с этим Сальдо обвиняют в создании на территории России не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности.

В ноябре 2023 года Малиновский районный суд Одессы заочно вынес приговор Сальдо, ему назначили 15 лет лишения свободы. По информации офиса генпрокурора, губернатора Херсонской области обвиняли в госизмене, коллаборационной деятельности. В августе 2024 года украинские правоохранители предъявили Сальдо очередные заочные обвинения. Тогда губернатора обвиняли в хищении украинского зерна. Уже в сентябре 2024 украинский суд снова заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы, на этот раз за создание «Почты Херсона».

Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

