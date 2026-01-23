СБУ заочно предъявила новое обвинение Сальдо

В ноябре 2023 года Малиновский районный суд Одессы заочно вынес приговор Сальдо, ему назначили 15 лет лишения свободы. По информации офиса генпрокурора, губернатора Херсонской области обвиняли в госизмене, коллаборационной деятельности. В августе 2024 года украинские правоохранители предъявили Сальдо очередные заочные обвинения. Тогда губернатора обвиняли в хищении украинского зерна. Уже в сентябре 2024 украинский суд снова заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы, на этот раз за создание «Почты Херсона».