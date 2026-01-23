Президент Румынии не поддержал Санду в ее желании унири: «Для Бухареста имеет значение мнение большинства населения, а не политической элиты Молдовы»

«В настоящий момент Республика Молдова является суверенным государством. Суверенитет выражается через большинство мнения граждан. Большинство мнений граждан заключается в том, что целью этого государства является интеграция в Евросоюз. Румыния, очевидно, как старший брат по части культурной идентичности и истории, поддерживает цель, которую граждане Республики Молдова выбрали. Я оптимистично настроен, что это [присоединение Молдовы к ЕС] произойдет. Когда большинство… если большинство граждан в средне- или долгосрочной перспективе будет иметь другое мнение, мы будем действовать соответственно. На данный момент мы уважаем суверенитет, выраженный мнением граждан».