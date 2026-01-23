Президент Румынии Никушор Дан сделал новые ремарки по тематике унири, которую подняла Майя Санду.
По его словам, для Бухареста имеет значение мнение большинства населения, а не политической элиты Молдовы и на данном этапе большинство в Молдове против присоединения к Румынии:
«В настоящий момент Республика Молдова является суверенным государством. Суверенитет выражается через большинство мнения граждан. Большинство мнений граждан заключается в том, что целью этого государства является интеграция в Евросоюз. Румыния, очевидно, как старший брат по части культурной идентичности и истории, поддерживает цель, которую граждане Республики Молдова выбрали. Я оптимистично настроен, что это [присоединение Молдовы к ЕС] произойдет. Когда большинство… если большинство граждан в средне- или долгосрочной перспективе будет иметь другое мнение, мы будем действовать соответственно. На данный момент мы уважаем суверенитет, выраженный мнением граждан».
Вчера Майя Санду пыталась объяснить свою позицию, что перспектива унии может возникнуть в условиях угроз безопасности Молдовы, однако спикер Игорь Гросу разъяснить, как в этих условиях рисков безопасности проводить референдум об отказе от независимости, не смог, пообещав, что подумает над этим вопросом отдельно.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.
Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).
Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.
В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).
«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.
Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).