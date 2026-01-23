Орбан заявил, что президент Зеленский перешел черту во время выступления в Давосе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешел черту во время своего выступления на форуме в Давосе, раскритиковав не только его, но и всех европейских лидеров. Орбан также упрекнул главу Еврокомиссии в том, что она готова выполнять все требования Киева и пообещал запустить в Венгрии национальную петицию против трат на поддержку Украины. В своей речи на форуме Зеленский, намекая на венгерского премьера, заявил, что «каждый Виктор, продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника». Орбан ответил, что он никогда не сможет прийти к взаимопониманию с президентом Украины, а Венгрия не проголосует за вступление Киева в ЕС «в ближайшие 100 лет».