Во Франции кабмин вновь избежал вотума недоверия

Большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовали против вынесения двух вотумов недоверия кабинету министров республики. С инициативами отправить в отставку правительство выступили представители крайне левой партии «Непокорённая Франция» и правая партия «Национальное объединение», пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Поводом для выражения недоверия кабмину для депутатов стало применение главой правительства Себастьяном Лекорню статьи 49.3 конституции для одобрения доходной части бюджета на текущий год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.

Статья предусматривает утверждение законопроектов без учета мнения депутатов парламента.

За вотум недоверия, предлагаемый «Непокоренной Францией», проголосовали 269 депутатов из необходимых 288. Вотум «Национального объединения» поддержали только 142 члена нижней палаты парламента.

Предыдущее голосование по вотумам недоверия Лекорню и его министрам депутаты Нацсобрания Франции провели 14 января. Тогда обе инициативы тоже не собрали достаточно голосов для принятия.