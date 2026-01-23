Во Франции кабмин вновь избежал вотума недоверия

Поводом для выражения недоверия кабмину для депутатов стало применение главой правительства Себастьяном Лекорню статьи 49.3 конституции для одобрения доходной части бюджета на текущий год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.
Статья предусматривает утверждение законопроектов без учета мнения депутатов парламента.
За вотум недоверия, предлагаемый «Непокоренной Францией», проголосовали 269 депутатов из необходимых 288. Вотум «Национального объединения» поддержали только 142 члена нижней палаты парламента.
Предыдущее голосование по вотумам недоверия Лекорню и его министрам депутаты Нацсобрания Франции провели 14 января. Тогда обе инициативы тоже не собрали достаточно голосов для принятия.