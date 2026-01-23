Глава МИД Италии уличил Зеленского в неблагодарности

В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил её критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
«Мне кажется, Европа гарантировала независимость Украины, сделав все возможное для ее политической, финансовой и военной поддержки. Поэтому я считаю, что выступление не было благодарным в отношении Европы», — заявил Таяни журналистам на полях бизнес-форума Италии и Германии в Риме.