Кремль ответил на данные о начале переговоров России, Украины и США

«Нет, я не располагаю [такой] информацией, я не знаю», — сказал он.
О начале встреч сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на собственного корреспондента. Он отметил, что эти переговоры стали первой прямой трехсторонней встречей с начала военной операции.
Киев опроверг информацию телеканала. Пока нет даже официального времени начала встречи, пояснил советник украинского президента Дмитрий Литвин. Как отмечало украинское издание «Страна», прибывшие члены делегаций уже могли начать неформальные обсуждения.
