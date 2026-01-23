NYT написала о приближающемся распаде НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на полях ВЭФ в Давосе, что Вашингтон никогда не нуждался в НАТО и ни о чем не просил альянс всерьез. Ранее Трамп говорил, что сомневается в готовности Североатлантического альянса прийти на помощь США в случае необходимости.