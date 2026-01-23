NYT написала о приближающемся распаде НАТО

«Ни у кого не должно быть сомнений: НАТО в том виде, какой мы знаем — альянс, который более 75 лет был краеугольным камнем трансатлантической безопасности, — подходит к концу», — говорится в публикации.
После Всемирного экономического форума в Давосе европейские лидеры смогли осознать, что США больше не заинтересованы в обеспечении безопасности в Европе и даже могут представлять для нее угрозу, добавила NYT.
Газета также отметила, что распад Североатлантического альянса не будет моментальным и «повлечет за собой всевозможные потрясения».
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на полях ВЭФ в Давосе, что Вашингтон никогда не нуждался в НАТО и ни о чем не просил альянс всерьез. Ранее Трамп говорил, что сомневается в готовности Североатлантического альянса прийти на помощь США в случае необходимости.