NYT написала о приближающемся распаде НАТО

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности, сообщила в пятницу газета New York Times.

«Ни у кого не должно быть сомнений: НАТО в том виде, какой мы знаем — альянс, который более 75 лет был краеугольным камнем трансатлантической безопасности, — подходит к концу», — говорится в публикации.

После Всемирного экономического форума в Давосе европейские лидеры смогли осознать, что США больше не заинтересованы в обеспечении безопасности в Европе и даже могут представлять для нее угрозу, добавила NYT.

Газета также отметила, что распад Североатлантического альянса не будет моментальным и «повлечет за собой всевозможные потрясения».

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на полях ВЭФ в Давосе, что Вашингтон никогда не нуждался в НАТО и ни о чем не просил альянс всерьез. Ранее Трамп говорил, что сомневается в готовности Североатлантического альянса прийти на помощь США в случае необходимости.

