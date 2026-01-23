Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог увидел признаки разлада между Зеленским и Европой

Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами усиливаются, но это вряд ли приведет к прямому конфликту и разрыву отношений. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«То, что Европа хочет тратить денег поменьше, а Зеленский хочет получать побольше, — это уже определенный разлад», — уточнил эксперт. Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что американский лидер Дональд Трамп «приватизировал» тему мирной сделки между Россией и Украиной. Политолог отметил, что Зеленский участвует в процессе переговоров, инициированных Белым домом, несмотря на договоренности с «коалицией желающих».

Асафов объяснил такую позицию Зеленского тем, что любое сотрудничество с западными структурами — Евросоюзом, Советом мира, ООН — украинский лидер старается монетизировать.

Эксперт добавил, что Владимир Зеленский способен «искривлять траекторию» своей позиции по отношению к Европе, но окончательно разорвать связи с союзниками он не решится.

В своем выступлении на экономическом форуме в Давосе Зеленский обрушился с критикой на европейских политиков. Он высмеял оборону Европы, указал, что ЕС и Великобритания не в состоянии разрешить противоречия с США из-за Гренландии.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше