Политолог увидел признаки разлада между Зеленским и Европой

«То, что Европа хочет тратить денег поменьше, а Зеленский хочет получать побольше, — это уже определенный разлад», — уточнил эксперт. Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что американский лидер Дональд Трамп «приватизировал» тему мирной сделки между Россией и Украиной. Политолог отметил, что Зеленский участвует в процессе переговоров, инициированных Белым домом, несмотря на договоренности с «коалицией желающих».
Асафов объяснил такую позицию Зеленского тем, что любое сотрудничество с западными структурами — Евросоюзом, Советом мира, ООН — украинский лидер старается монетизировать.
Эксперт добавил, что Владимир Зеленский способен «искривлять траекторию» своей позиции по отношению к Европе, но окончательно разорвать связи с союзниками он не решится.
В своем выступлении на экономическом форуме в Давосе Зеленский обрушился с критикой на европейских политиков. Он высмеял оборону Европы, указал, что ЕС и Великобритания не в состоянии разрешить противоречия с США из-за Гренландии.