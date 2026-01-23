Ричмонд
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия продолжит осваивать Арктику, несмотря на то, что вместо глобального потепление может наступить похолодание, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Путин в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов.

«По-разному специалисты относятся к тому, как будет развиваться дальше климатическая ситуация на планете и в Арктике. То ли нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошёл, сейчас начнется похолодание… Но не важно. А важно то, что мы всё равно будем это осваивать», — сказал глава государства в ходе встречи со студентами МФТИ.

