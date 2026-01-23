Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин

«По-разному специалисты относятся к тому, как будет развиваться дальше климатическая ситуация на планете и в Арктике. То ли нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошёл, сейчас начнется похолодание… Но не важно. А важно то, что мы всё равно будем это осваивать», — сказал глава государства в ходе встречи со студентами МФТИ.