Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совсем не берегут себя, страдают: «Несчастные» чиновники в Молдове с трудом выживают на 100 тысяч в месяц — пенсионеры в шоке от такой формулы солидарности

Настоящий урок солидарности от власти, живущей, видимо, в параллельной реальности [видео]

Источник: Комсомольская правда

Андриан Гаврилицэ, министр финансов предложил новую формулу солидарности:

«Людей с очень высокими зарплатами не так уж много — всего несколько десятков. Нельзя сэкономить существенные средства, сократив выплаты для нескольких тысяч человек, это скорее символический жест, который должен показать больше солидарности. И нужно принять, что людям придётся обходиться суммой менее 100 тысяч леев в месяц, потому что работа на государство предполагает определённые жертвы, которые необходимо принять».

Солидарность с кем? С пенсионерами, которые выживают на 3 000 леев в месяц? С людьми, считающими копейки на лекарства и коммуналку? Да, им действительно стоит поучиться у чиновников — как выживать на «менее чем 100 тысяч леев» в месяц. Настоящий урок солидарности от власти, живущей, видимо, в параллельной реальности, резюмирует primulinmd.