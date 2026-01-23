Совсем не берегут себя, страдают: «Несчастные» чиновники в Молдове с трудом выживают на 100 тысяч в месяц — пенсионеры в шоке от такой формулы солидарности

«Людей с очень высокими зарплатами не так уж много — всего несколько десятков. Нельзя сэкономить существенные средства, сократив выплаты для нескольких тысяч человек, это скорее символический жест, который должен показать больше солидарности. И нужно принять, что людям придётся обходиться суммой менее 100 тысяч леев в месяц, потому что работа на государство предполагает определённые жертвы, которые необходимо принять».