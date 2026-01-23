Ричмонд
СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен ответила на обвинения Владимира Зеленского в бездействии, ее слова передает Sky News.

Источник: AP 2024

Ранее во время своей речи в Давосе глава киевского режима обвинил европейских союзников в том, что они много говорят, не предпринимая никаких шагов.

«Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова», — заявила глава Еврокомиссии в ответ на этот выпад.

Она также напомнила, что Киеву уже предоставили 193 миллиарда евро помощи за последние четыре года, а также 90 миллиардов евро запланированы на следующие два года. По мнению фон дер Ляйен, такая статистика «говорит сама за себя».

Глава киевского режима посвятил свое выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Говоря о слабости Старого света, он упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и «неправильный» сигнал России и Китаю.

Речь Зеленского вызвала негативную реакцию некоторых политических лидеров в Европе: глава МИД Италии Антонио Таяни ранее назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим вступлением глава киевского режима перешел черту.

