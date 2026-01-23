Сможет ли ХАМАС стать частью новой Газы

Если ХАМАС станет частью новой Газы, и американцам удастся успешно продавить этот вариант, то данный подход может быть ретранслирован в перспективе и на Западный берег. Тем самым Израиль получит «нетеррористический» ХАМАС и в Газе, и на Западном берегу, который будет восприниматься партнером со стороны США, и иметь таких покровителей как Турция и Катар, которые являются сейчас привилегированным союзниками Трампа.