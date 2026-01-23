Сможет ли ХАМАС стать частью новой Газы

Допустят ли ХАМАС к управлению новой Газой
Перспектива легитимного участия ХАМАС в управлении сектором Газа станет основой компромисса, считает политолог Кирилл Семенов. Он отмечает, что на капитуляцию лидеры движения никогда не согласятся.
Администрация США убеждена, что такие компромиссы необходимы для продвижения мирного плана, однако Израиль категорически отвергает сохранение ХАМАС в политическом ландшафте. Палестинская администрация поддерживает этот подход, видя в нем реальный шанс прекратить войну, установить перемирие и запустить восстановление региона.
Аналитик обращает внимание на выступление Джареда Кушнера в Давосе, где представитель США заявил, что новое правительство Газы будет сотрудничать с ХАМАС по вопросу демилитаризации. Это, по мнению Семенова, говорит о том, что Вашингтон рассматривает ХАМАС не как препятствие, а как партнера в процессе стабилизации и возрождения Газы.
Перспектива превращения ХАМАС в легальную с точки зрения США политическую силу в Газе не может осуществляться в отрыве от ситуации на палестинском Западном береге реки Иордан. Об этом пишет востоковед Турал Керимов. Эксперт отмечает, что в этом регионе ХАМАС является самой популярной политической силой, имеющей большое количество последователей.
Если ХАМАС станет частью новой Газы, и американцам удастся успешно продавить этот вариант, то данный подход может быть ретранслирован в перспективе и на Западный берег. Тем самым Израиль получит «нетеррористический» ХАМАС и в Газе, и на Западном берегу, который будет восприниматься партнером со стороны США, и иметь таких покровителей как Турция и Катар, которые являются сейчас привилегированным союзниками Трампа.
Аналитик отмечает, что сложившаяся ситуация идет вразрез со стратегической целью Беньямина Нетаньяху и его сторонников о «Великом Израиле», который в их представлении должен полностью поглотить в ближайшее время Палестину, а потом расширить свое влияние на другие территории.
Израиль в качестве компенсации за свой нереализованный план может нанести удар по Ирану, который приведет к свержению исламской республики в этой стране, считает Керимов.
Итог дальнейшего развития ситуации спрогнозировать сложно, однако в числе факторов влияния остаются отношения между США и Ираном. Их напряженность возросла после недавнего заявления Дональда Трампа, который пригрозил уничтожить Иран в случае покушения на свою жизнь. На этом фоне новое соглашение Вашингтона с ХАМАС неизбежно поднимает градус противостояния на Ближнем Востоке.