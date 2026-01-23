RS: новая доктрина Трампа состоит в стратегическом доминировании и воспрещении

Но стратегия воспрещения, как предупреждает Розпедовски, рискует подорвать веру в саму международную систему. Обход установленных норм и соглашений, оттеснение на второй план или принуждение союзников, а также ослабление многостороннего сотрудничества, возможно, приведут к тому, что партнеры США не смогут согласовать вопросы обороны, обмена разведданными или экономической политики. Каждый подобный шаг Вашингтона несет в себе «тонкое дипломатическое послание» как от его союзников, так и от противников: «Мы примем это к сведению и будем использовать против вас в будущем».