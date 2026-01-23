Ричмонд
RS: новая доктрина Трампа состоит в стратегическом доминировании и воспрещении

Новый год начался с череды стратегических сигналов от Вашингтона, которые свидетельствуют о гораздо более решительной перестройке стратегии США, пишет Джоанна Розпедовски в статье для американского издания Responsible Statecraft.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В январе США, согласно статье, сделали первые шаги по восстановлению своего влияния в Латинской Америке, разграничению сфер своих политических интересов и созданию новых сфер военного и экономического противостояния с Россией и Китаем.

С одной стороны, США теперь склоняются к молниеносным и точечным военным операциям, а не к длительным интервенциям; с другой — хотят ограничить доступ своих соперников к ключевым регионам, ресурсам, технологиям и механизмам управления.

Это своеобразная доктрина стратегического доминирования и воспрещения, пишет Розпедовски.

Она считает, что администрация Дональда Трампа хочет обеспечить США преимущество без дорогостоящих военных осложнений или усталости от колониального или квазиимперского перенапряжения и одновременно разрушить международную архитектуру, сложившуюся после Второй мировой войны.

В статье говорится, что США стремятся сформировать «сферы воспрещения», которые создадут препятствия для России и Китая.

Они это делают, чтобы поставить под сомнения обязательства России и Китая перед союзниками и партнерами в сфере безопасности, сузить их возможности для маневра или полностью лишить их альтернативы, а также чтобы повысить издержки для соперников.

Но стратегия воспрещения, как предупреждает Розпедовски, рискует подорвать веру в саму международную систему. Обход установленных норм и соглашений, оттеснение на второй план или принуждение союзников, а также ослабление многостороннего сотрудничества, возможно, приведут к тому, что партнеры США не смогут согласовать вопросы обороны, обмена разведданными или экономической политики. Каждый подобный шаг Вашингтона несет в себе «тонкое дипломатическое послание» как от его союзников, так и от противников: «Мы примем это к сведению и будем использовать против вас в будущем».

Ослабление администрацией Трампа соперников за счет расширения влияния США, усиления конкуренции за регионы и ресурсы и лишения их военных и технологических преимуществ потребует тщательного балансирования между сдерживанием и эскалацией.

Если такой подход применять выверенно и с необходимой сдержанностью, то он может принести существенные стратегические и материальные преимущества. Но также он угрожает усилить нормативный паралич, приходит к выводу автор.

