RS: новая доктрина Трампа состоит в стратегическом доминировании и воспрещении

В январе США, согласно статье, сделали первые шаги по восстановлению своего влияния в Латинской Америке, разграничению сфер своих политических интересов и созданию новых сфер военного и экономического противостояния с Россией и Китаем.
Это своеобразная доктрина стратегического доминирования и воспрещения, пишет Розпедовски.
Она считает, что администрация Дональда Трампа хочет обеспечить США преимущество без дорогостоящих военных осложнений или усталости от колониального или квазиимперского перенапряжения и одновременно разрушить международную архитектуру, сложившуюся после Второй мировой войны.
В статье говорится, что США стремятся сформировать «сферы воспрещения», которые создадут препятствия для России и Китая.
Но стратегия воспрещения, как предупреждает Розпедовски, рискует подорвать веру в саму международную систему. Обход установленных норм и соглашений, оттеснение на второй план или принуждение союзников, а также ослабление многостороннего сотрудничества, возможно, приведут к тому, что партнеры США не смогут согласовать вопросы обороны, обмена разведданными или экономической политики. Каждый подобный шаг Вашингтона несет в себе «тонкое дипломатическое послание» как от его союзников, так и от противников: «Мы примем это к сведению и будем использовать против вас в будущем».
Если такой подход применять выверенно и с необходимой сдержанностью, то он может принести существенные стратегические и материальные преимущества. Но также он угрожает усилить нормативный паралич, приходит к выводу автор.