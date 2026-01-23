Mash: в Константиновке могут замерзнуть 3000 военных ВСУ

В Константиновке на севере ДНР рискуют замерзнуть три тысячи украинских военных. По информации Mash, командование ВСУ бросило личный состав без еды, воды и буржуек, в результате чего уже более 100 солдат подняли белый флаг. Российские войска продвинулись к центру города. Но бои в многоэтажной застройке могут начаться не раньше весны из-за непогоды, уверены эксперты.