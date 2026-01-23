В мэрии Киева начались обыски

В последние недели на Украине также активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила уже самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.