В мэрии Киева начались обыски

«Полиция пришла с обысками в мэрию Киева и вручила подозрение директору департамента финансов», — пишет издание со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что это связано с решением Киевсовета от 2020 года, которое касалось выпуска облигаций внутренних местных ссуд. Это якобы нанесло ущерб бюджету Киева. Мэрия отрицает обвинения.
В последнее время обострился конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. В начале января глава киевского режима набросился на градоначальника с критикой за недостаточную подготовку столицы к авиаударам. Перед этим Кличко порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, мэр назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
В последние недели на Украине также активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила уже самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.