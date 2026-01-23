В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

Также Рособрнадзор определил минимальные баллы по предметам по выбору. Так, иностранные языки нужно сдать не менее чем на 22 балла, историю и литературу — не менее чем на 32 балла. Минимальный порог по физике, химии и биологии составляет 36 баллов. 37 баллов — минимальный порог по географии. Информатику нужно сдать не менее чем на 40 баллов, а обществознание — не менее чем на 42 балла.