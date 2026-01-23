«В соответствии с замыслом проверки внезапно приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования. Группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично Президентом», — рассказал государственный секретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.
Лукашенко провел внезапную проверку готовности в армии Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел внезапную проверку готовности армии страны. Об этом 23 января сообщило агентство БелТА.