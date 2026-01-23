Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко провел внезапную проверку готовности в армии Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел внезапную проверку готовности армии страны. Об этом 23 января сообщило агентство БелТА.

Источник: AP 2024

«В соответствии с замыслом проверки внезапно приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования. Группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично Президентом», — рассказал государственный секретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше