Европа сдаётся: Из-за рубежа всё чаще звучат призывы к восстановлению авиасообщения над Россией

Поводом для обсуждений стало преимущество китайских авиалиний, которые по-прежнему летают над территорией РФ. Благодаря более коротким маршрутам они предлагают пассажирам более дешёвые билеты и сокращённое время в пути, что активно перетягивает клиентов. Европейские перевозчики после 2022 года вынуждены облетать Россию, сокращать авиасообщение с Азией и нести дополнительные расходы на топливо.