Европа сдаётся: Из-за рубежа всё чаще звучат призывы к восстановлению авиасообщения над Россией

Глава немецкой авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор выразил надежду, что в 2026 году российское небо может быть открыто для всех перевозчиков. По его словам, это позволило бы выровнять условия конкуренции на международных маршрутах.
Поводом для обсуждений стало преимущество китайских авиалиний, которые по-прежнему летают над территорией РФ. Благодаря более коротким маршрутам они предлагают пассажирам более дешёвые билеты и сокращённое время в пути, что активно перетягивает клиентов. Европейские перевозчики после 2022 года вынуждены облетать Россию, сокращать авиасообщение с Азией и нести дополнительные расходы на топливо.
Ранее Life.ru писал, что в России в 2026 году приступят к расконсервации старых самолётов для поддержания пассажиропотока. В ближайшие два года эксплуатантам передадут ещё два восстановленных Ту-204. Ожидается, что количество двухпалубных Boeing 747 на регулярных маршрутах может удвоиться.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.