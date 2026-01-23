Ричмонд
Путин назначил Алексея Михеева главой Управления по обращениям граждан РФ

Алексей Михеев стал начальником Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Михеева начальником Управления главы государства по работе с обращениями граждан и организаций. Соответствующий указ российский лидер подписал в пятницу, 23 января. Он размещен на сайте опубликования правовых актов РФ.

«Назначить Михеева Алексея Валерьевича начальником управления президента по работе с обращениями граждан и организаций», — говорится в документе.

Ранее Михеев занимался организацией работы мобильной приемной президента России, занимал пост замначальника Управления по обращениям граждан. Еще одним указом Путин также освободил от данной должности Михаила Михайловского.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин назначил председателем организационного комитета Международного форума по безопасности вице-премьера России Алексея Оверчука.

