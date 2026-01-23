Путин назначил Алексея Михеева главой Управления по обращениям граждан РФ

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Михеева начальником Управления главы государства по работе с обращениями граждан и организаций. Соответствующий указ российский лидер подписал в пятницу, 23 января. Он размещен на сайте опубликования правовых актов РФ.
«Назначить Михеева Алексея Валерьевича начальником управления президента по работе с обращениями граждан и организаций», — говорится в документе.
Ранее Михеев занимался организацией работы мобильной приемной президента России, занимал пост замначальника Управления по обращениям граждан. Еще одним указом Путин также освободил от данной должности Михаила Михайловского.
