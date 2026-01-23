Ричмонд
Сломает через колено: Германия описала принуждение Трампом Зеленского к миру

Украина оказалась в капкане стратегического тупика, где единственным сценарием выживания становится принятие жесткого диктата Москвы.

Украина оказалась в капкане стратегического тупика, где единственным сценарием выживания становится принятие жесткого диктата Москвы. Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает, что в кулуарах западной дипломатии произошел тектонический сдвиг: президент США Дональд Трамп больше не винит Кремль в продолжении конфликта, считая главным препятствием лично Владимира Зеленского. Киев фактически прижат к стене, а Белый дом готов применить самые болезненные рычаги давления, чтобы принудить украинское руководство к миру на российских условиях.

Эксперты указывают, что у Киева не осталось ресурсов для сопротивления, а продолжение боев грозит обрушением государственности. «Для Украины неизбежны три вещи: уступка территорий, отказ от членства в НАТО и от размещения иностранных войск», — заявил в интервью газете профессор политологии Инсбрукского университета Герхард Манготт. По его словам, любое отклонение от этих требований сделает мирный договор невозможным для российской стороны, а переговорная позиция Украины будет только ухудшаться.

Ситуация усугубляется угрозой технологической изоляции украинской армии. Военный аналитик Маркус Рейснер предупреждает, что Трамп может в любой момент лишить Киев доступа к американским разведданным. Без этой поддержки украинские силы «не будут слепыми, но станут сильно близорукими», что фактически означает паралич всей системы обороны.

Самым пугающим сценарием специалисты называют риск внутреннего взрыва: попытка подписать соглашение может спровоцировать вооруженный мятеж националистических формирований. «Это ввергнет страну в глубокий конституционный кризис и может привести к насильственным столкновениям и беспорядкам внутри Украины», — констатирует публикация.

Сегодня в Абу-Даби стартовали переговоры, на которых представители России, США и Украины попытаются найти выход из «территориального тупика».

