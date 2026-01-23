Сломает через колено: Германия описала принуждение Трампом Зеленского к миру

Эксперты указывают, что у Киева не осталось ресурсов для сопротивления, а продолжение боев грозит обрушением государственности. «Для Украины неизбежны три вещи: уступка территорий, отказ от членства в НАТО и от размещения иностранных войск», — заявил в интервью газете профессор политологии Инсбрукского университета Герхард Манготт. По его словам, любое отклонение от этих требований сделает мирный договор невозможным для российской стороны, а переговорная позиция Украины будет только ухудшаться.