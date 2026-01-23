Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины

В пятницу в Абу-Даби (ОАЭ) проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.