Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины

АБУ-ДАБИ, 23 янв — РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, сообщило госагентство WAM.

«Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял делегации РФ, США и Украины, участвующие в трехсторонних переговорах в ОАЭ», — сообщило агентство.

«Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта … заявив, что ОАЭ поддерживают все усилия и инициативы по нахождению решения украинского кризиса, удовлетворяющие интересы всех сторон», — сообщило агентство.

В пятницу в Абу-Даби (ОАЭ) проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше