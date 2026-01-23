Президент ОАЭ встретился с делегациями РФ, США и Украины, проводящими переговоры

Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян встретился с российской, американской и украинской делегациями, которые прибыли в Абу-Даби для участия в переговорах, заявило госагентство WAM.
Президент пожелал всем участникам переговоров успехов. Также он заявил, что поддерживает усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.
МИД ОАЭ заявлял, что переговоры были организованы «в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса» и предположительно продлятся два дня.
Читайте материал «Японский премьер распустила нижнюю палату парламента».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.