Пост президента Болгарии впервые заняла женщина

В соответствии с конституцией страны, пост главы государства автоматически заняла вице-президент Илияна Йотова. Она стала первой женщиной в истории Болгарии, возглавившей государство.
О намерении Радева уйти в отставку стало известно 19 января. Болгарское законодательство предусматривает, что в таких случаях вице-президент исполняет обязанности президента до окончания текущего срока.
