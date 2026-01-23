Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пост президента Болгарии впервые заняла женщина

Конституционный суд Болгарии официально утвердил заявление президента Румена Радева о досрочной отставке. Согласно решению суда, его полномочия прекращаются с 23 января 2026 года, уточнили в пресс-службе.

Источник: Life.ru

В соответствии с конституцией страны, пост главы государства автоматически заняла вице-президент Илияна Йотова. Она стала первой женщиной в истории Болгарии, возглавившей государство.

О намерении Радева уйти в отставку стало известно 19 января. Болгарское законодательство предусматривает, что в таких случаях вице-президент исполняет обязанности президента до окончания текущего срока.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.