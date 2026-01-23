Президент ОАЭ встретился с главами делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Ранее KP.RU сообщал, что в пятницу, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Как заявил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян, контакты продлятся два дня. Они будут направлены на укрепление диалога между сторонами и поиск политических решений для урегулирования украинского кризиса.