Президент ОАЭ встретился с главами делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций России, США и Украины, которые принимают участие в трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает агентство WAM.
Глава ОАЭ также пожелал им удачи и успехов на переговорах. Отмечается, что первые раунды встречи представителей трех государств по вопросам безопасности пройдут в максимально закрытом режиме. Присутствие сотрудников СМИ также не предусмотрено.
Ранее KP.RU сообщал, что в пятницу, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Как заявил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян, контакты продлятся два дня. Они будут направлены на укрепление диалога между сторонами и поиск политических решений для урегулирования украинского кризиса.