Лидер АдГ Вайдель заявила, что Украина должна заплатить за подрыв СП

Украина и Владимир Зеленский должны выплатить Германии ущерб за подрыв «Северных потоков». Такое заявление сделала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.
«Мы будем требовать возмещения ущерба. Пусть Украина, пусть Зеленский платят за то, что взорвали нашу трубу. Вот так. Страна, которая так поступает, не является нашим другом», — считает немецкий политик.
Она отметила, что Германия направила Украине более 70 млрд евро. Вайдель обещала, что в случае прихода АдГ к власти, будет добиваться возврата этих денег, а также восстановления подорванного 26 сентября 2022 года газопровода.
Ранее Вайдель сравнила Германию с тонущим «Титаником».
Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.Читать дальше