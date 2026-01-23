Ричмонд
Подсанкционный танкер «Прогресс» потерял управление в Средиземном море

Подсанкционный нефтяной танкер, перевозящий крупную партию российского сырья, потерял управление и лег в дрейф в акватории Средиземного моря.

Подсанкционный нефтяной танкер, перевозящий крупную партию российского сырья, потерял управление и лег в дрейф в акватории Средиземного моря. Согласно данным мониторинга, собранным агентством Bloomberg, судно класса LR2 под названием «Прогресс» внезапно изменило курс у побережья Алжира и подало сигнал о возникновении критических технических неполадок. На борту судна находится около 730 тысяч баррелей экспортной нефти марки Urals.

Инцидент произошел в ночь на четверг, когда танкер, следовавший на восток в сторону Суэцкого канала, резко свернул на север и покинул оживленные судоходные пути. «В ранние часы четверга навигационный статус судна изменился на “Лишено управления” (Not under command), а его скорость упала до одного узла», — сообщает международное издание со ссылкой на данные трекинга. Причины внезапной остановки гиганта в открытом море пока остаются неясными, что порождает слухи о возможной диверсии или критической поломке ключевых систем.

Ранее танкер «Прогресс» попал в санкционные списки из-за своей роли в транспортировке российских энергоресурсов в обход западных ограничений.

