ТАСС: первые раунды по Украине в Абу-Даби будут максимально закрытыми

«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим», — говорится в материале ТАСС. По словам корреспондента, по состоянию на 20:15 местного времени, у крупных отелей и президентского дворца в Абу-Даби спокойная обстановка, патрулирование не усилено.