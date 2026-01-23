ТАСС: первые раунды по Украине в Абу-Даби будут максимально закрытыми

Начальный этап встречи России, США и Украины будет закрыт для прессы.
Первые этапы встречи в Абу-Даби трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросу безопасности пройдут закрыто для прессы. Об этом сообщают СМИ.
«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим», — говорится в материале ТАСС. По словам корреспондента, по состоянию на 20:15 местного времени, у крупных отелей и президентского дворца в Абу-Даби спокойная обстановка, патрулирование не усилено.
По прогнозам экспертов, Россия и Украина способны договориться о снижении военной активности в Черном море и введении моратории на удары по энергетическим объектам. Об этом подробнее рассказал в интервью с URA.RU эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Ранее были раскрыты темы переговоров между тремя сторонами, одной из них станет вопрос мирного урегулирования конфликта с Украиной. Также, МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян заявлял о начале переговоров, отмечая, что надеется на продвижение процесса урегулирования украинского кризиса.