Эксперт Топорнин оценил вероятность создания военного альянса РФ и Европы

Топорнин отметил, что Европа исторически является младшим партнером США в вопросах безопасности и не имеет плана на случай ослабления американской поддержки. По его мнению, улучшение отношений с Европой может стать возможным только после урегулирования конфликта на Украине и в условиях, если политика администрации США под руководством Дональда Трампа будет оказывать сильное давление на европейские страны.