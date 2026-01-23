Ричмонд
Эксперт Топорнин оценил вероятность создания военного альянса РФ и Европы

Политолог Николай Топорнин заявил о невозможности создания альянса РФ и Европы, направленного против США.

Источник: Аргументы и факты

Военный союз России с европейскими странами против США сегодня является практически невозможным сценарием. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Николай Топорнин.

По его словам, в настоящее время нет оснований для такого альянса, поскольку Россия в своих стратегических расчетах ориентируется на диалог с Соединенными Штатами как с главной силой в международной политике.

Эксперт считает, что хотя 20 лет назад подобная перспектива выглядела вероятной, сегодня накопившиеся глубокие противоречия между Россией и Европой крайне сложно преодолеть в обозримом будущем.

Топорнин отметил, что Европа исторически является младшим партнером США в вопросах безопасности и не имеет плана на случай ослабления американской поддержки. По его мнению, улучшение отношений с Европой может стать возможным только после урегулирования конфликта на Украине и в условиях, если политика администрации США под руководством Дональда Трампа будет оказывать сильное давление на европейские страны.

Ранее в ЕС признали, что прежняя модель отношений с США уже не работает.

