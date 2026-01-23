Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского на недостаточную помощь Европы никак не поменяют положение сил в конфликте на Украине. Об этом заявил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя речь украинца в Давосе.
«Россия имеет все необходимые ей кадровые ресурсы. Она имеет всю необходимую ей оборонную промышленную базу. Она имеет все необходимые ей запасы, оборудование и сырье, чтобы продолжать этот конфликт бесконечно», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, превосходство ВС РФ в огневой мощи, живой силе, промышленности будет продолжать подавлять противника. При этом Украина не может обеспечить бесперебойное электроснабжение даже для столицы Киева.
Дэвис отметил, что на повестке нет вариантов окончания конфликта, который не означал был поражение киевского режима. Однако, если Украина не примет требования России, та займет больше территорий, а Киев сотрет в порошок, констатировал он.
Как писал сайт KP.RU, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обиделась на критику Зеленского в адрес ЕС на форуме в Давосе. Еврочиновница заметила, что действия Европы говорят громче, чем слова. Она напомнила, что страны блока четыре года поддерживают киевский режим.
В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Давосе заявил, что оптимистично настроен по вопросу украинского урегулирования, обсуждение свелось к одному вопросу.