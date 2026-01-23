Путин рассказал о строительстве атомных ледоколов в России

Президент России Владимир Путин 23 января на встрече со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) рассказал о строительстве в стране атомных ледоколов, включая судно «Лидер», которое не имеет аналогов в мире.
Глава государства напомнил, что у России есть 34 дизельных ледокола и 8 действующих атомных ледоколов. Активно строятся еще два — «Чукотка» и «Ленинград». Ледокол «Сталинград» заложен, еще два судна закладываются.
«Строится на Дальнем Востоке, на верфи “Звезда” еще 150 мегаватт, атомный ледокол “Лидер” — такого в мире вообще никогда не было», — подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, строительство ледокола идет согласно графику. Он будет получен к 2030-му году.
Путин подчеркнул, что ледокола такой мощности сегодня нет ни у одной страны мира.
«И мы наращиваем, конечно, эту работу», — заверил президент.
Ранее Путин отмечал, что будущее России за освоением Арктики.
Издание Telegraph писало, что атомные ледоколы России превосходят все аналоги на Западе.
Также стало известно о желании Трампа купить новые ледоколы для патрулирования вод у Канады.