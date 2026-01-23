Ричмонд
Итальянский премьер объяснила, почему считает борьбу с Трампом «плохой идеей»

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони сказала коллегам из стран-членов Евросоюза, что считает борьбу с президентом США Дональдом Трампом «плохой идеей», утверждает Politico.

Мелони, как сказали авторы публикации, сказала, что конфликт с США предполагал бы огромный риск для Европы.

Коллег по ЕС Мелони попросила сохранять спокойствие и «не списывать Трампа со счетов за непредсказуемость».

