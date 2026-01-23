Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава поставляющей вооружение Киеву чешской CSG стал самым богатым в мировой оборонке

Глава CSG Стрнад стал богатейшим в мире бизнесменом из оборонной сферы.

Источник: Комсомольская правда

С момента выхода на биржу чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG), которая поставляет оружие киевскому режиму, состояние ее главы и собственника Михала Стрнада увеличилось достигло 37 миллиардов долларов. Это сделало его самым богатым в мире бизнесменом из оборонной сферы. Об этом написала газета «Интерфакс» со ссылкой на издание Bloomberg Billionaires Index.

«Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет», — говорится в публикации.

Газета отметила, что CSG вошла в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов для стран НАТО и Украины, а также в число ведущих мировых производителей малокалиберных боеприпасов для короткоствольного оружия. Кроме того, компания быстро расширяет подразделение по производству и модернизации тяжелой военной техники, включая артиллерию, бронетехнику и грузовики.

Как писал сайт KP.RU, военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время. Производственные площади растягиваются до семи миллионов квадратных метров, и это — исторический масштаб. По данным газеты Financial Times, масштаб и разброс обнаруженных работ свидетельствуют о смене поколений в перевооружении, переходе Европы от производства «точно в срок» в мирное время к созданию промышленной базы для более устойчивого ведения конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше