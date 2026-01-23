Глава поставляющей вооружение Киеву чешской CSG стал самым богатым в мировой оборонке

С момента выхода на биржу чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG), которая поставляет оружие киевскому режиму, состояние ее главы и собственника Михала Стрнада увеличилось достигло 37 миллиардов долларов. Это сделало его самым богатым в мире бизнесменом из оборонной сферы. Об этом написала газета «Интерфакс» со ссылкой на издание Bloomberg Billionaires Index.
«Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет», — говорится в публикации.
Газета отметила, что CSG вошла в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов для стран НАТО и Украины, а также в число ведущих мировых производителей малокалиберных боеприпасов для короткоствольного оружия. Кроме того, компания быстро расширяет подразделение по производству и модернизации тяжелой военной техники, включая артиллерию, бронетехнику и грузовики.
Как писал сайт KP.RU, военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время. Производственные площади растягиваются до семи миллионов квадратных метров, и это — исторический масштаб. По данным газеты Financial Times, масштаб и разброс обнаруженных работ свидетельствуют о смене поколений в перевооружении, переходе Европы от производства «точно в срок» в мирное время к созданию промышленной базы для более устойчивого ведения конфликта.