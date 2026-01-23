Глава поставляющей вооружение Киеву чешской CSG стал самым богатым в мировой оборонке

Как писал сайт KP.RU, военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время. Производственные площади растягиваются до семи миллионов квадратных метров, и это — исторический масштаб. По данным газеты Financial Times, масштаб и разброс обнаруженных работ свидетельствуют о смене поколений в перевооружении, переходе Европы от производства «точно в срок» в мирное время к созданию промышленной базы для более устойчивого ведения конфликта.