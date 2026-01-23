Шедший из России танкер принудительно отправили в Марсель для проверки

В декабре Евросоюз расширил санкции в отношении танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. В санкционный список были включены 41 судно, которым запрещен заход в порты ЕС и получение услуг, связанных с морскими перевозками. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находится почти 600 судов.