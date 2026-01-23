Шедший из России танкер принудительно отправили в Марсель для проверки

AFP пишет, что задержанный танкер направили в порт Марсель-Фос на юге Франции, он прибудет в субботу утром.
Накануне французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море танкера, «прибывшего из России». По его словам, судно шло под поддельным флагом и находится под санкциями, а его маршрут был изменен. Французские ВМС досмотрели нефтяной танкер. Помощь французским войскам оказали британские военнослужащие.
По данным властей, речь идет о танкере Grinch, который следовал из Мурманска. Он ходит под флагом Коморских островов, следует из данных VesselFinder и MarineTraffic.
В декабре Евросоюз расширил санкции в отношении танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. В санкционный список были включены 41 судно, которым запрещен заход в порты ЕС и получение услуг, связанных с морскими перевозками. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находится почти 600 судов.
Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам.
Материал дополняется