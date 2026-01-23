Ричмонд
Sky News: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ответ на критику Владимира Зеленского заявила, что Европа предоставила Киеву 193 миллиарда евро помощи за последние четыре года.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на слова Владимира Зеленского, раскритиковавшего союзников Украины в Европе. Об этом сообщает Sky News.

Ранее в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский обвинил Европу в бездействии и отсутствии самостоятельности, а также упомянул о направлении ограниченного военного контингента ЕС в Гренландию.

Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине помощь в размере 193 миллиардов евро за последние четыре года, а также запланировал дополнительные 90 миллиардов на следующие два года. По ее мнению, эти цифры говорят сами за себя.

«Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова», — сказала глава ЕК.

Ранее психотерапевт Руслан Панкратов заявил, что Владимир Зеленский выглядел в Давосе как доигрывающий роль уставший актер.

