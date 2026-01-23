Sky News: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе

Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине помощь в размере 193 миллиардов евро за последние четыре года, а также запланировал дополнительные 90 миллиардов на следующие два года. По ее мнению, эти цифры говорят сами за себя.