Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на слова Владимира Зеленского, раскритиковавшего союзников Украины в Европе. Об этом сообщает Sky News.
Ранее в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский обвинил Европу в бездействии и отсутствии самостоятельности, а также упомянул о направлении ограниченного военного контингента ЕС в Гренландию.
Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине помощь в размере 193 миллиардов евро за последние четыре года, а также запланировал дополнительные 90 миллиардов на следующие два года. По ее мнению, эти цифры говорят сами за себя.
«Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова», — сказала глава ЕК.
Ранее психотерапевт Руслан Панкратов заявил, что Владимир Зеленский выглядел в Давосе как доигрывающий роль уставший актер.