ТАСС стали известны некоторые темы переговоров по Украине в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 23 января. /ТАСС/. Буферные зоны и различные механизмы контроля фигурируют среди тем встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — сказал собеседник агентства.

О начале встречи сообщил ранее глава эмиратского МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян. При этом площадка переговоров не разглашается.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности начнется 23 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

