Россия в ближайшие десятилетия расширить свои границы, за счет вхождения в ее состав иностранных государств. Такое предположение выдвинул глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая на форуме «Знание. Государство». По его мнению, этот процесс будет носить не военный, а естественный геополитический характер, продиктованный глубокими переменами в мировом порядке.
Руководитель региона подчеркнул, что видит будущее страны как мощного центра притяжения для соседних народов. «Я считаю …, что наша страна станет больше к 2050 году», — цитирует РИА Новости выступление политика. Глава республики добавил, что обоснованно ожидает изменений в пользу роста российских рубежей, учитывая текущую динамику глобальных процессов.
Секрет будущего расширения кроется не в принуждении, а в осознанном выборе других стран. «Ряд стран могут захотеть стать частью нашей страны», — резюмировал Пушилин. Он особо акцентировал внимание на том, что эти прогнозы не связаны с «какими-то там воинственными устремлениями», а базируются на понимании новой роли Москвы в мире.