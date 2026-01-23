Захарова оценила роль партнерства России и Китая на мировой арене

По ее словам, нет никаких сомнений, что «под мудрым руководством наших лидеров двусторонние связи продолжат уверенное движение к новым высотам».
«Говорят, что это наивысший пик двусторонних отношений за всю их историю. Но ведь наивысший пик не означает, что нет еще других высот. Они есть и нам с вами их покорять», — сказала она, выступая на приеме в посольстве Китая, устроенном в честь ведущих российских СМИ.
«Российско-китайское партнерство на международной арене, безусловно, будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в условиях чудовищной геополитической не просто турбулентности, а какого-то невероятного чрезвычайного происшествия», — сказала Захарова.