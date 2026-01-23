Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова оценила роль партнерства России и Китая на мировой арене

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Партнерство России и Китая играет важную стабилизирующую роль на мировой арене, особенно в условиях нынешней геополитической турбулентности, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, нет никаких сомнений, что «под мудрым руководством наших лидеров двусторонние связи продолжат уверенное движение к новым высотам».

«Говорят, что это наивысший пик двусторонних отношений за всю их историю. Но ведь наивысший пик не означает, что нет еще других высот. Они есть и нам с вами их покорять», — сказала она, выступая на приеме в посольстве Китая, устроенном в честь ведущих российских СМИ.

«Российско-китайское партнерство на международной арене, безусловно, будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в условиях чудовищной геополитической не просто турбулентности, а какого-то невероятного чрезвычайного происшествия», — сказала Захарова.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше