Путину в МФТИ рассказали о разработке препаратов против вирусов гриппа

Во время визита Путина ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал президенту об исследовательской работе отдельных институтов в сфере разработки препаратов, отметив успехи российских ученых в данном направлении. В качестве примера он привел первый в мире препарат прямого противовирусного действия, разработанный в России и зарекомендовавший себя во время коронавируса.