Путину в МФТИ рассказали о разработке препаратов против вирусов гриппа

Владимир Путин высоко оценил работу исследовательских прикладных институтов МФТИ.

Источник: Комсомольская правда

Президенту России Владимиру Путину во время посещения МФТИ рассказали о разработке препаратов, применяемых для борьбы с вирусами гриппа. Глава государства посетил Московский физико-технический институт в пятницу, 23 января.

Во время визита Путина ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал президенту об исследовательской работе отдельных институтов в сфере разработки препаратов, отметив успехи российских ученых в данном направлении. В качестве примера он привел первый в мире препарат прямого противовирусного действия, разработанный в России и зарекомендовавший себя во время коронавируса.

Президент, в свою очередь, положительно оценил работу исследовательских прикладных институтов МФТИ, отметив объединение образования, науки и производства.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин отметил важность научных работ в сфере генетики. На встрече со студентами МФТИ глава государства подчеркнул, что России нужно быть впереди на данном направлении.