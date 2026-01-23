Путину в МФТИ рассказали о разработке препаратов против вирусов гриппа

Президенту России Владимиру Путину во время посещения МФТИ рассказали о разработке препаратов, применяемых для борьбы с вирусами гриппа. Глава государства посетил Московский физико-технический институт в пятницу, 23 января.
Во время визита Путина ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал президенту об исследовательской работе отдельных институтов в сфере разработки препаратов, отметив успехи российских ученых в данном направлении. В качестве примера он привел первый в мире препарат прямого противовирусного действия, разработанный в России и зарекомендовавший себя во время коронавируса.
Президент, в свою очередь, положительно оценил работу исследовательских прикладных институтов МФТИ, отметив объединение образования, науки и производства.
