Наступление ВС России на севере ДНР набирает обороты

«Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (освобождаемых ВС РФ, растёт), в том числе на севере, в том числе в направлении Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», — сказал Пушилин.
Пушилин также обозначил стратегическую цель данных операций — восстановление доступа к водным ресурсам. Он напомнил, что канал Северский Донец — Донбасс, ранее снабжавший регион, сейчас перекрыт из-за действий Вооружённых сил Украины.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что российские военные приблизились к Славянску после взятия населённого пункта Закотное. Он заявил, что после освобождения Закотного подразделения Вооружённых сил РФ продолжают наступление на Славянском и Краснолиманском направлениях. По словам Пушилина, сейчас расстояние до самого города Славянска составляет примерно 30 километров.
