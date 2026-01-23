Наступление ВС России на севере ДНР набирает обороты

Ранее Денис Пушилин сообщил, что российские военные приблизились к Славянску после взятия населённого пункта Закотное. Он заявил, что после освобождения Закотного подразделения Вооружённых сил РФ продолжают наступление на Славянском и Краснолиманском направлениях. По словам Пушилина, сейчас расстояние до самого города Славянска составляет примерно 30 километров.