СМИ: ЕС запомнит пренебрежительное отношение Трампа

Отмечается, что когда журналист издания спросил чиновника, почувствовал ли он облегчение от того, что Трамп отказался от угрозы военных действий в Гренландии, он ответил утвердительно.
«Но теперь мы видим закономерность в его отношениях с нами… Он относится к нам с пренебрежением. И даже если этот кризис будет разрешен, мы это запомним», — заявил чиновник.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.