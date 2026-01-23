Ричмонд
СМИ: ЕС запомнит пренебрежительное отношение Трампа

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Чиновники в ЕС запомнят пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к ним, даже если текущий кризис вокруг Гренландии разрешится, сообщил газете Washington Post неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Источник: Reuters

Отмечается, что когда журналист издания спросил чиновника, почувствовал ли он облегчение от того, что Трамп отказался от угрозы военных действий в Гренландии, он ответил утвердительно.

«Но теперь мы видим закономерность в его отношениях с нами… Он относится к нам с пренебрежением. И даже если этот кризис будет разрешен, мы это запомним», — заявил чиновник.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

