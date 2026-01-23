Ричмонд
Россия передала Южной Осетии крупнейшую партию современного оружия и техники

Работа по укреплению войск Южной Осетии проводится последовательно и системно.

Источник: Комсомольская правда

Цхинвал получил от Москвы самую большую за последние годы партию современного вооружения и техники. Об этом сообщила пресс-служба президент Южной Осетии Алана Гаглоева.

«Это крупнейшая за многие годы поставка вооружения и техники Министерству обороны Республики Южная Осетия Министерством обороны Российской Федерации», — сказал Гаглоев, принявший участие в мероприятии.

По его словам, работа по укреплению войск проводится последовательно и системно. Это позволяет шаг за шагом укреплять возможности подразделений и улучшать оснащение военнослужащих республики.

Гаглоев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за постоянное внимание и содействие по всем направлениям.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия. Также по миллиону получит каждая школа этого региона. Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, это средства как раз, в том числе на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев.

