Россия передала Южной Осетии крупнейшую партию современного оружия и техники

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия. Также по миллиону получит каждая школа этого региона. Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, это средства как раз, в том числе на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев.