Пушилин считает, что к 2050 году территория России может увеличиться

Отвечая на вопрос о том, какой он видит Россию в 2050 году, Пушилин заявил, что страна сохранит нынешние границы, однако с учетом изменений в мировой политике возможны их расширения. По его словам, речь идет не о воинственных намерениях, а о добровольном выборе других стран.