Территория России к 2050 году может увеличиться, поскольку ряд государств способны выразить желание стать частью РФ. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство».
Отвечая на вопрос о том, какой он видит Россию в 2050 году, Пушилин заявил, что страна сохранит нынешние границы, однако с учетом изменений в мировой политике возможны их расширения. По его словам, речь идет не о воинственных намерениях, а о добровольном выборе других стран.
Пушилин подчеркнул, что его позиция основана на личном видении происходящих глобальных процессов и трансформации международных отношений.
Ранее глава ДНР сообщал о начале распределения земельных участков в центральных районах Донецка и Макеевки, которые ранее находились вблизи линии боевого соприкосновения. По его словам, эти территории планируется использовать под жилищное строительство, при этом речь идет не только о восстановлении, но и о возведении новых жилых кварталов.