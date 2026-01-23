Ричмонд
Украину на саммите ЕС задвинули из-за Гренландии, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 23 янв — РИА Новости. Украина на неформальном саммите Европейского союза оказалась на заднем плане из-за обсуждения ситуации вокруг Гренландии, Словакия готова помочь украинцам справиться с холодами, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Источник: © РИА Новости

«Одной из тем неформальной дискуссии была и война на Украине. Она под влиянием непоколебимого американского интереса к получению Гренландии оказалась на заднем плане», — сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.

Он заявил, что Словакия помогает Украине, поставляя ей электроэнергию в случае перебоев с ней.

«Только за январь этого года мы поставили на Украину вдвое больше аварийных поставок электроэнергии, чем за весь прошлый год. В рамках гуманитарной помощи мы готовы людям на Украине помочь справиться с холодами и другими средствами», — сказал Фицо.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

