Украину на саммите ЕС задвинули из-за Гренландии, заявил Фицо

«Одной из тем неформальной дискуссии была и война на Украине. Она под влиянием непоколебимого американского интереса к получению Гренландии оказалась на заднем плане», — сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
Он заявил, что Словакия помогает Украине, поставляя ей электроэнергию в случае перебоев с ней.
«Только за январь этого года мы поставили на Украину вдвое больше аварийных поставок электроэнергии, чем за весь прошлый год. В рамках гуманитарной помощи мы готовы людям на Украине помочь справиться с холодами и другими средствами», — сказал Фицо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.