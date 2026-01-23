Чешский поставщик оружия Украине стал самым богатым в отрасли

Состояние владельца чешского оборонного гиганта Czechoslovak Group (CSG) Михала Стрнада достигло 37 миллиардов долларов после выхода компании на биржу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Агентство отмечает, что CSG провела первичное размещение акций (IPO) на бирже Euronext Amsterdam на рекордную сумму 3,8 миллиарда евро. Капитализацию компании оценили в 25 миллиардов евро, а в ходе торгов котировки росли до 32%.
«Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет», — указывается в материале.
Среди молодых миллиардеров Стрнад, по данным агентства, уступает лишь Лукасу Уолтону из семьи владельцев Walmart и Марку Матешицу, сыну основателя Red Bull. CSG, которую Михал унаследовал от отца, начинала как фирма по скупке старой советской техники, но превратилась в одного из ключевых поставщиков артиллерийских боеприпасов для стран НАТО и Украины.